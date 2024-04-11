11 апреля часть одесских улиц до вечера осталась без света: адреса

В четверг, 11 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, часть одесских улиц остались без электроснабжения. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Авиационная, 1, 1/корп.5,
- Багрицкого, 50 — 75, Базарная, 92, 100,
- Жуковского, 27 — 36, 39,
- Большая Арнаутская, 80, 82, 90-111,
- Весенний, 4 — 41,
- Герцена, 2-11, 51,
- Глиняная, 27 — 48,
- Еврейская, 36-42, 50- 58,
- Ефимова, 2 -19, 29-49,
- Ковальская, 19-55, 59,
- Льва Толстого, 17, 19,
- Люстдорфская дор, 2б, 4б, 4в,
- М. Бабаджаняна, 1-24,
- Малая Арнаутская, 90-113,
- Малиновского, 66 — 92,
- Нежинская, 64, 65, 66, 72,
- Новосельского, 84-110,
- Мраморная (Перовской Софии), 27 — 48,
- Пишенина, 8-59,
- пл. Веры Холодной, 1,3,
- Поездная, 5, 5а, 6,
- Преображенская, 27, 35-43, 50-82,
- переулок Косовский, 3 — 8,
- переулок Нечипоренко, 4 — 14,
- переулок Ониловой, 3-14,
- переулок Парашютный, 1 — 8,
- переулок Покровский, 3, 5,
- пер. Рекордный, 1 — 7,
- пер. Успеий, 3-9, 14, 23,
- просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-6, 11, 27,
- сквер Старобазарный, 3, 7,
- Живописная (Скворцова), 15 -22,
- Складская, 2, 2/4,
- Спиридоновская, 12-17, 21,
- Тимошенко Александра, 39, 41, 42,
- Тираспольская, 1- 6, 12,
- Троицкая, 45-51, 56-60,
- Успенская, 60 — 64, 72, 89, 97-105,
- Фигнер Веры, 11-26,
- Гранитная (Чернышевского), 1-26,
- Чумацкая, 7, 41,
- Шота Руставели, 23, 35 — 53.
Южный РЭС
Работы до 18:00:
- Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 17,А,Б,В, 31, 33А,
- 1 линия Вильямса, 19, 43,
- Березанская, 3/корп.12,
- Дача Ковалевского, 72- 126, 136,
- Ляпидевского, 3-16,
- Дениса Максишко (Марии Демченко), 28 -38,
- Марии Демченко 5-я Линия, 30,38,
- Марии Демченко 6-я Линия, 38,
- пер. 1-й Амундсена, 1 — 24,
- пер. 2-й Амундсена, 1-60,
- пер. 3-й Амундсена, 6/корп.11, 12, 13,
- переулок Амундсена, 2/корп.4,
- переулок Ванный, 3 — 9,
- переулок Вильямса, 2 — 15, 17, 18, 21,
- переулок Водный, 1 -21,
- просп. Академика Глушко, 17, 19,
- Садовского, 1 — 47,
- Саксаганского, 1 — 35,
- Фонтанская дорога, 141,141а.
Работы до 19:00:
- Чуковского Корнея, 63,
- просп. Свободы, 32/а/1,
- Зеленый мыс», общество садоводов, 133.