Новости Одессы и Одесской области

11 апреля часть одесских улиц до вечера осталась без света: адреса

11 апреля часть одесских улиц до вечера осталась без света: адреса

В четверг, 11 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, часть одесских улиц остались без электроснабжения. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Авиационная, 1, 1/корп.5,
  • Багрицкого, 50 — 75, Базарная, 92, 100,
  • Жуковского, 27 — 36, 39,
  • Большая Арнаутская, 80, 82, 90-111,
  • Весенний, 4 — 41,
  • Герцена, 2-11, 51,
  • Глиняная, 27 — 48,
  • Еврейская, 36-42, 50- 58,
  • Ефимова, 2 -19, 29-49,
  • Ковальская, 19-55, 59,
  • Льва Толстого, 17, 19,
  • Люстдорфская дор, 2б, 4б, 4в,
  • М. Бабаджаняна, 1-24,
  • Малая Арнаутская, 90-113,
  • Малиновского, 66 — 92,
  • Нежинская, 64, 65, 66, 72,
  • Новосельского, 84-110,
  • Мраморная (Перовской Софии), 27 — 48,
  • Пишенина, 8-59,
  • пл. Веры Холодной, 1,3,
  • Поездная, 5, 5а, 6,
  • Преображенская, 27, 35-43, 50-82,
  • переулок Косовский, 3 — 8,
  • переулок Нечипоренко, 4 — 14,
  • переулок Ониловой, 3-14,
  • переулок Парашютный, 1 — 8,
  • переулок Покровский, 3, 5,
  • пер. Рекордный, 1 — 7,
  • пер. Успеий, 3-9, 14, 23,
  • просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-6, 11, 27,
  • сквер Старобазарный, 3, 7,
  • Живописная (Скворцова), 15 -22,
  • Складская, 2, 2/4,
  • Спиридоновская, 12-17, 21,
  • Тимошенко Александра, 39, 41, 42,
  • Тираспольская, 1- 6, 12,
  • Троицкая, 45-51, 56-60,
  • Успенская, 60 — 64, 72, 89, 97-105,
  • Фигнер Веры, 11-26,
  • Гранитная (Чернышевского), 1-26,
  • Чумацкая, 7, 41,
  • Шота Руставели, 23, 35 — 53.

Южный РЭС

Работы до 18:00:

  • Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 17,А,Б,В, 31, 33А,
  • 1 линия Вильямса, 19, 43,
  • Березанская, 3/корп.12,
  • Дача Ковалевского, 72- 126, 136,
  • Ляпидевского, 3-16,
  • Дениса Максишко (Марии Демченко), 28 -38,
  • Марии Демченко 5-я Линия, 30,38,
  • Марии Демченко 6-я Линия, 38,
  • пер. 1-й Амундсена, 1 — 24,
  • пер. 2-й Амундсена, 1-60,
  • пер. 3-й Амундсена, 6/корп.11, 12, 13,
  • переулок Амундсена, 2/корп.4,
  • переулок Ванный, 3 — 9,
  • переулок Вильямса, 2 — 15, 17, 18, 21,
  • переулок Водный, 1 -21,
  • просп. Академика Глушко, 17, 19,
  • Садовского, 1 — 47,
  • Саксаганского, 1 — 35,
  • Фонтанская дорога, 141,141а.

Работы до 19:00:

  • Чуковского Корнея, 63,
  • просп. Свободы, 32/а/1,
  • Зеленый мыс», общество садоводов, 133.
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