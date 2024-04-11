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11 квітня частина одеських вулиць до вечора залишилася без світла: адреси

11 квітня частина одеських вулиць до вечора залишилася без світла: адреси

У четвер, 11 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, частина одеських вулиць залишилися без електропостачання. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Авіаційна, 1, 1/корп.5,
  • Багрицького, 50 – 75,
  • Базарна, 92, 100,
  • Жуковського, 27 – 36, 39,
  • Велика Арнаутська, 80, 82, 90-111,
  • Весіння, 4 – 41,
  • Герцена, 2-11, 51,
  • Глиняна, 27 – 48,
  • Єврейська, 36-42, 50- 58,
  • Єфимова, 2 -19, 29-49,
  • Ковальська, 19-55, 59,
  • Льва Толстого, 17, 19,
  • Люстдорфська дор., 2б, 4б, 4в,
  • М. Бабаджаняна, 1-24,
  • Мала Арнаутська, 90-113,
  • Малиновського, 66 – 92,
  • Ніжинська, 64, 65, 66, 72,
  • Новосельського, 84-110,
  • Мармурова (Перовської Софії), 27 – 48,
  • Пішеніна, 8-59,
  • пл. Соборна, 1,
  • пл. Віри Холодної, 1,3,
  • Поїздна, 5, 5а, 6,
  • Преображенська, 27, 35-43, 50-82,
  • пров. Косовський, 3 – 8,
  • пров. Нечипоренко, 4 – 14,
  • пров. Онілової, 3-14,
  • пров. Парашутний, 1 – 8,
  • пров. Покровський, 3, 5,
  • пров. Рекордний, 1 – 7,
  • пров. Успенський, 3-9, 14, 23,
  • просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3-6, 11, 27,
  • сквер Старобазарний, 3, 7,
  • Мальовнича (Скворцова), 15 -22,
  • Складська, 2, 2/4,
  • Спірідонивська, 12-17, 21,
  • Тимошенка Олександра, 39, 41, 42,
  • Тираспільська, 1- 6, 12, Троїцька, 45-51, 56-60,
  • Успенська, 60 – 64, 72, 89, 97-105,
  • Фігнер Віри, 11-26, Гранітна (Чернишевського), 1-26,
  • Чумацька, 7, 41,
  • Шота Руставелі, 23, 35 – 53.

Південний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 17,А,Б,В, 31, 33А,
  • 1 лінія Вільямса, 19, 43,
  • Березанська, 3/корп.12,
  • Дача Ковалевського, 72- 126, 136,
  • Ляпідєвського, 3-16,
  • Дениса Максишка (Марії Демченко), 28 -38,
  • Марії Демченко 5-а Лінія, 30,38,
  • Марії Демченко 6-а Лінія, 38,
  • пров. 1-й Амундсена, 1 – 24,
  • пров. 2-й Амундсена, 1-60,
  • пров. 3-й Амундсена, 6/корп.11, 12, 13,
  • пров. Амундсена, 2/корп.4,
  • пров. Ванний, 3 – 9,
  • пров. Вільямса, 2 – 15, 17, 18, 21,
  • пров. Водний, 1 -21,
  • просп. Академіка Глушка, 17, 19,
  • Садовського, 1 – 47,
  • Саксаганського, 1 – 35,
  • Фонтанська дорога, 141,141а.

Роботи до 19:00:

  • Чуковського Корнія, 63,
  • просп. Свободи, 32/а/1,
  • Зелений мис”, товариство садівників, 133.
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