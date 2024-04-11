11 квітня частина одеських вулиць до вечора залишилася без світла: адреси

У четвер, 11 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, частина одеських вулиць залишилися без електропостачання. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Авіаційна, 1, 1/корп.5,
- Багрицького, 50 – 75,
- Базарна, 92, 100,
- Жуковського, 27 – 36, 39,
- Велика Арнаутська, 80, 82, 90-111,
- Весіння, 4 – 41,
- Герцена, 2-11, 51,
- Глиняна, 27 – 48,
- Єврейська, 36-42, 50- 58,
- Єфимова, 2 -19, 29-49,
- Ковальська, 19-55, 59,
- Льва Толстого, 17, 19,
- Люстдорфська дор., 2б, 4б, 4в,
- М. Бабаджаняна, 1-24,
- Мала Арнаутська, 90-113,
- Малиновського, 66 – 92,
- Ніжинська, 64, 65, 66, 72,
- Новосельського, 84-110,
- Мармурова (Перовської Софії), 27 – 48,
- Пішеніна, 8-59,
- пл. Соборна, 1,
- пл. Віри Холодної, 1,3,
- Поїздна, 5, 5а, 6,
- Преображенська, 27, 35-43, 50-82,
- пров. Косовський, 3 – 8,
- пров. Нечипоренко, 4 – 14,
- пров. Онілової, 3-14,
- пров. Парашутний, 1 – 8,
- пров. Покровський, 3, 5,
- пров. Рекордний, 1 – 7,
- пров. Успенський, 3-9, 14, 23,
- просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3-6, 11, 27,
- сквер Старобазарний, 3, 7,
- Мальовнича (Скворцова), 15 -22,
- Складська, 2, 2/4,
- Спірідонивська, 12-17, 21,
- Тимошенка Олександра, 39, 41, 42,
- Тираспільська, 1- 6, 12, Троїцька, 45-51, 56-60,
- Успенська, 60 – 64, 72, 89, 97-105,
- Фігнер Віри, 11-26, Гранітна (Чернишевського), 1-26,
- Чумацька, 7, 41,
- Шота Руставелі, 23, 35 – 53.
Південний РЕМ
Роботи до 18:00:
- Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 17,А,Б,В, 31, 33А,
- 1 лінія Вільямса, 19, 43,
- Березанська, 3/корп.12,
- Дача Ковалевського, 72- 126, 136,
- Ляпідєвського, 3-16,
- Дениса Максишка (Марії Демченко), 28 -38,
- Марії Демченко 5-а Лінія, 30,38,
- Марії Демченко 6-а Лінія, 38,
- пров. 1-й Амундсена, 1 – 24,
- пров. 2-й Амундсена, 1-60,
- пров. 3-й Амундсена, 6/корп.11, 12, 13,
- пров. Амундсена, 2/корп.4,
- пров. Ванний, 3 – 9,
- пров. Вільямса, 2 – 15, 17, 18, 21,
- пров. Водний, 1 -21,
- просп. Академіка Глушка, 17, 19,
- Садовського, 1 – 47,
- Саксаганського, 1 – 35,
- Фонтанська дорога, 141,141а.
Роботи до 19:00:
- Чуковського Корнія, 63,
- просп. Свободи, 32/а/1,
- Зелений мис”, товариство садівників, 133.