Часть Таирова и Приморского района остались без электричества: когда включат свет?

Электричества в указанных районах Одессы нет из-за ремонтных работ. Энергетики обещают дать свет до 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК «Одесские электросети обслуживают».

В сообщении говорится, что отсутствие электроснабжение в Киевском и Приморском районе Одессы связаны с проведением ремонтных работ.

Восстановить питание электросетей энергетики планируют ориентировочно в 19:00.

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