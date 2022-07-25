Часть Таирова и Приморского района остались без электричества: когда включат свет?

Электричества в указанных районах Одессы нет из-за ремонтных работ. Энергетики обещают дать свет до 19:00.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК «Одесские электросети обслуживают».
В сообщении говорится, что отсутствие электроснабжение в Киевском и Приморском районе Одессы связаны с проведением ремонтных работ.
Восстановить питание электросетей энергетики планируют ориентировочно в 19:00.
Проверить ваш адрес, нет ли по нему плановых или аварийных отключений, можно на сайте компании или в чат-ботах:
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