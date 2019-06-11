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Новости Одессы и Одесской области

Часть поселка Котовского осталась без света до утра

Часть поселка Котовского осталась без света до утра

В соцсетях утверждают, что произошёл взрыв на подстанции.

По данным онлайн-диспетчерской «Одессаоблэнерго», из-за аварийного отключения на подстанции «Крымская» без света остались дома по адресам:

  • Генерала Бочарова, 1, 3, 5, 7, 9
  • Давида Ойстраха (Затонского), 6, 8, 10
  • Добровольского пр-т, 131, 139.

Восстановить подачу электроэнергии обещают к 8 часам утра.

Напомним, что год назад на той же подстанции “Крымская” произошёл пожар, спровоцировавший масштабное отключение света в районе.

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