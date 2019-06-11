Часть поселка Котовского осталась без света до утра

В соцсетях утверждают, что произошёл взрыв на подстанции.
По данным онлайн-диспетчерской «Одессаоблэнерго», из-за аварийного отключения на подстанции «Крымская» без света остались дома по адресам:
- Генерала Бочарова, 1, 3, 5, 7, 9
- Давида Ойстраха (Затонского), 6, 8, 10
- Добровольского пр-т, 131, 139.
Восстановить подачу электроэнергии обещают к 8 часам утра.
Напомним, что год назад на той же подстанции “Крымская” произошёл пожар, спровоцировавший масштабное отключение света в районе.
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