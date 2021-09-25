Часть Одессы ждет ночной воскресный блэкаут: кто останется без света 26 сентября

Завтра, в воскресенье, 26 сентября, в Одессе могут остаться без электроснабжения 15 улиц. Но не стоит огорчаться: «блэкаут» запланирован на ночь.
Об этом информирует сайт «Блэкаут» со ссылкой на данные компании «ДТЭК Одесские электросети».
Так, с 00:00 до 06:00 часов без света останутся такие адреса:
- 2-й Известковый переулок, 3, 4/6;
- 3-й Известковый переулок, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 171;
- 3-й Наличный переулок, 12;
- 3-й Ступенчатый переулок, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 7б, 20, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37;
- 4-й Материальный переулок, 1а, 5, 8, 9, 11, 11б, 12;
- 4-й Ступенчатый переулок, 1, 29, 30, 30а, 31, 32;
- Андреевского улица, 8, 16;
- Атамана Чепиги улица, 3, 5, 7, 9а, 9б, 11, 13, 15;
- Известковая улица, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 55а, 59, 55/, 69а, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 81;
- Никитина улица, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87;
- Одария улица, 7, 16, 18, 20, 24;
- Слободской спуск, 18, 18и, 30;
- Ступенчатый переулок, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 5б, 7а, 7б, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 11, 11/1, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21/2, 23, 25, 27;
- Ширяевский переулок, 4, 12, 14, 16а, 16б, 18, 20, 22, 26;
- Щоголева улица, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 8.