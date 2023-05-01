Часть Одессы останется без света 1 мая

1 мая 2023 из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК в Одессе, на нескольких десятках улиц города до вечера не будет света. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Одесского городского совета.
Сегодня ДТЭК проводит плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов Одессы по следующим адресам:
Южный РЭС:
- Люстдорфская дорога.
Работы до 16:00;
- Ул. Академическая,
- Академический пер.,
- Ул. Баштанная,
- Ул. Огородная,
- Ул. Достоевского,
- Ул. Куприна,
- Ул. Рєпина,
- Фонтанская дорога.
Работы до 17:00;
- 1-3 линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,
- 1-й Офиіцерский пер.,
- Ул. Ак. Глушка,
- Ул. Генерала Петрова,
- Ул. Долгая,
- Ул. Космонавтов,
- Ул. Левитана,
- Ливерпульский пер.,
- Люстдорфская дорога,
- Ул. Офицерская,
- Рыбальский пер.,
- Ул. С. Яхненко,
- Ул. Тульская.
Работы до 19:00
Северный РЭС:
- Ул. Добровольского.
Работы до 17:00
- Ул. Гладкова,
- Ул. Л. Симиренко,
- Ул. Республиканская,
- Ул. Тепличная,
- Хаджибейская дорога.
Работы до 19:00