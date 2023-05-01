Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы останется без света 1 мая

Часть Одессы останется без света 1 мая

1 мая 2023 из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК в Одессе, на нескольких десятках улиц города до вечера не будет света. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Одесского городского совета.

Сегодня ДТЭК проводит плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов Одессы по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • Люстдорфская дорога.
    Работы до 16:00; 
  • Ул. Академическая,
  • Академический пер.,
  • Ул. Баштанная,
  • Ул. Огородная,
  • Ул. Достоевского,
  • Ул. Куприна,
  • Ул. Рєпина,
  • Фонтанская дорога.
    Работы до 17:00; 
  • 1-3 линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,
  • 1-й Офиіцерский пер.,
  • Ул. Ак. Глушка,
  • Ул. Генерала Петрова,
  • Ул. Долгая,
  • Ул. Космонавтов,
  • Ул. Левитана,
  • Ливерпульский пер.,
  • Люстдорфская дорога,
  • Ул. Офицерская,
  • Рыбальский пер.,
  • Ул. С. Яхненко,
  • Ул. Тульская.
    Работы до 19:00 

    Северный РЭС:

  • Ул. Добровольского.
    Работы до 17:00

  • Ул. Гладкова,
  • Ул. Л. Симиренко,
  • Ул. Республиканская,
  • Ул. Тепличная,
  • Хаджибейская дорога.
    Работы до 19:00
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Редакция ПРОФИЛЬ

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