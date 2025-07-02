Отключения света в Одессе

Ключевые моменты

  • Часть жителей Одессы 2 июля осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
  • Адреса, по которым нет света сегодня.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • пер. Амбулаторный, 5,
  • Дмитриевская, 5/20а. 

Выбор редакции: Ремонт спуска Блажко в Одессе близится к завершению: когда запустят трамвай

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • 1-6а Садовая,
  • Наклонная, 1-174,
  • Штилевая, 2-118,
  • пер. 1-3й Дунаевского,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • Шептицкого, 1-5,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • Кошица, 1-69,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Николаевская дор., 65,
  • Глаубермана, 1-17,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Южная дор, 1-73,
  • Чайкова, 1-71,
  • Мариупольская, 20-68,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • Донецкая, 1-25,
  • К.Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • переулок 1,3й Керченский, 3-11,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • пр. Князя В.Великого, 52. 

Работы до 19.00:

  • Котляревского, 12б,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • пер. Л.Гинзбург, 1-12,
  • пер. Крушельницкой, 1-5,
  • Агрономическая, 60-223,
  • Кольцевая, 1-12,
  • пер. Оранжерейный, 1-32,
  • Слободская, 30,30а,
  • Круговая, 1-36,
  • пер. Шахтинский, 18-46,
  • Болобочана, 1-44,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • Беляевская, 1-9,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Хуторская, 1-95,
  • Цебриковская, 1-13,
  • Четвертая, 33-58,
  • Михновского, 1-63,
  • Молодежная, 1-49,
  • переулок Агрономический, 1-8,
  • Калнышевского, 1-10,
  • переулок Килевый, 1-9,
  • переулок Мастерский, 1-11,
  • переулок Новый, 1-14,
  • переулок Круговой, 1-13. 

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Тираспольское шоссе, 1-27,
  • Солнечная, 1-41,
  • Хортицкая, 1-62,
  • Мирного, 1-34,
  • Житомирская, 1-202,
  • Ветеранов Труда, 1-49,
  • Литакова, 44-52,
  • Могилевская, 1-22,
  • Крестьянская, 1-37,
  • Сельская, 13а,
  • Южная, 27,
  • Патриотическая, 1-76,
  • Умова, 9-122,
  • Буковинская, 1-24,
  • Нескучная, 1-61,
  • Лещенко, 1-102,
  • Северная, 1-44,
  • Аркаса, 1-74,
  • Горизонтальная, 10-60,
  • Чумацкая, 103,
  • пер. Хотинский,
  • пер. Гусака-Гусаченко,
  • Карпатская, 1-22,
  • Крайняя, 3-88,
  • Рижская, 1-34,
  • Сталепрокатная,
  • Героев Змеиного, 1-79,
  • Магистральная, 1-58,
  • Сосюры, 29-82,
  • пер. Гордиевского, 11-23,
  • Батуринская, 1-60,
  • Июльская, 1-31,
  • Облипиховая, 1-75,
  • Подольская, 2-34,
  • пер. 2й Восточный, 1-9,
  • Ученическая, 43-61,
  • пер. Черновицкий, 21-40,
  • Ашхабадская, 1-36,
  • Смоленского, 1-51,
  • Тираспольская, 25,
  • Творческая, 1-51,
  • Болградская, 2-26,
  • Кленовая, 25б,54,
  • Клиновая, 1-60,
  • Уманская, 1-46,
  • Фесенко, 7,
  • Бессарабская, 1-6,
  • Февральская, 3,5,
  • Библиотечная, 1-21,
  • Полевая, 1-49,
  • Урожайная, 3-44,
  • пер. Гордиевского, 1-25,
  • просп. Л.Украинки, 1, Дальницкое шоссе, 19. 

Работы до 20.00:

  • Чумацкая, 7,41,
  • Гранатная, 17-25,
  • Апрельская, 1-19,
  • Михайленко, 30-63,
  • Рихтера, 8-42,
  • Сельская, 7-34,
  • Тенистая, 9/12,
  • Туристская, 8-19,
  • Новосельского, 84-99,
  • Преображенская, 37. 

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме