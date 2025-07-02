Ключевые моменты
- Часть жителей Одессы 2 июля осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
- Адреса, по которым нет света сегодня.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- пер. Амбулаторный, 5,
- Дмитриевская, 5/20а.
Выбор редакции: Ремонт спуска Блажко в Одессе близится к завершению: когда запустят трамвай
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- 1-6а Садовая,
- Наклонная, 1-174,
- Штилевая, 2-118,
- пер. 1-3й Дунаевского,
- Конноармейская, 1,1а,
- Шептицкого, 1-5,
- пер. Одесский, 3-7,
- Кошица, 1-69,
- Большая Садовая, 1-52,
- Николаевская дор., 65,
- Глаубермана, 1-17,
- Малая Садовая, 1-22,
- Южная дор, 1-73,
- Чайкова, 1-71,
- Мариупольская, 20-68,
- переулок Квантовый, 1-27,
- 2-я линия на ж/м, 12,
- Донецкая, 1-25,
- К.Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- переулок 1,3й Керченский, 3-11,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 19.00:
- Котляревского, 12б,
- Крушельницкого, 1-37,
- пер. Л.Гинзбург, 1-12,
- пер. Крушельницкой, 1-5,
- Агрономическая, 60-223,
- Кольцевая, 1-12,
- пер. Оранжерейный, 1-32,
- Слободская, 30,30а,
- Круговая, 1-36,
- пер. Шахтинский, 18-46,
- Болобочана, 1-44,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- Беляевская, 1-9,
- Тарутинская, 1-11,
- Хуторская, 1-95,
- Цебриковская, 1-13,
- Четвертая, 33-58,
- Михновского, 1-63,
- Молодежная, 1-49,
- переулок Агрономический, 1-8,
- Калнышевского, 1-10,
- переулок Килевый, 1-9,
- переулок Мастерский, 1-11,
- переулок Новый, 1-14,
- переулок Круговой, 1-13.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Тираспольское шоссе, 1-27,
- Солнечная, 1-41,
- Хортицкая, 1-62,
- Мирного, 1-34,
- Житомирская, 1-202,
- Ветеранов Труда, 1-49,
- Литакова, 44-52,
- Могилевская, 1-22,
- Крестьянская, 1-37,
- Сельская, 13а,
- Южная, 27,
- Патриотическая, 1-76,
- Умова, 9-122,
- Буковинская, 1-24,
- Нескучная, 1-61,
- Лещенко, 1-102,
- Северная, 1-44,
- Аркаса, 1-74,
- Горизонтальная, 10-60,
- Чумацкая, 103,
- пер. Хотинский,
- пер. Гусака-Гусаченко,
- Карпатская, 1-22,
- Крайняя, 3-88,
- Рижская, 1-34,
- Сталепрокатная,
- Героев Змеиного, 1-79,
- Магистральная, 1-58,
- Сосюры, 29-82,
- пер. Гордиевского, 11-23,
- Батуринская, 1-60,
- Июльская, 1-31,
- Облипиховая, 1-75,
- Подольская, 2-34,
- пер. 2й Восточный, 1-9,
- Ученическая, 43-61,
- пер. Черновицкий, 21-40,
- Ашхабадская, 1-36,
- Смоленского, 1-51,
- Тираспольская, 25,
- Творческая, 1-51,
- Болградская, 2-26,
- Кленовая, 25б,54,
- Клиновая, 1-60,
- Уманская, 1-46,
- Фесенко, 7,
- Бессарабская, 1-6,
- Февральская, 3,5,
- Библиотечная, 1-21,
- Полевая, 1-49,
- Урожайная, 3-44,
- пер. Гордиевского, 1-25,
- просп. Л.Украинки, 1, Дальницкое шоссе, 19.
Работы до 20.00:
- Чумацкая, 7,41,
- Гранатная, 17-25,
- Апрельская, 1-19,
- Михайленко, 30-63,
- Рихтера, 8-42,
- Сельская, 7-34,
- Тенистая, 9/12,
- Туристская, 8-19,
- Новосельского, 84-99,
- Преображенская, 37.