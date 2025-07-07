отключение света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в понедельник, 7 июля, осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
  • Адреса, по которым нет света сегодня.

Южный РЭС

Работы с 08:00 до 20:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Ахматовой Анны, 1-32к,
  • Бурлака Давида, 8-30,
  • Дачная, 3а-30В,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Эдуардса Бориса, 28-40В,
  • Костанди, 21-43,
  • Хрустальная, 1,
  • Лигинская, 1-33,
  • Львовская, 7а-58,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 1-48, 84-104, 195;
  • Сумская, 1-31,
  • Айвазовского, 34, 70а, 72, 72б;
  • Елочная, 2-58г,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • пер. 1-й Равенства, 86,197;
  • переулок 2-й Дачный, 1-9/корп.3, 9а;
  • переулок 2-й Украинский, 3-6,
  • переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Делона Сони, 3-22А,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Львовский, 1-10в,
  • Новоукраинский, 2-31,
  • переулок Ровный, 1-11б, 92;
  • переулок Майский, 6-8/Корп.3.

Читайте также: «Дюк, Воронцов и даже Шевченко должны уйти»: одесский историк призвал к радикальной деколонизации 

Центральный РЭС

Работы до 18:00:

  • Б. Хмельницкого, 51-98,
  • Степная, 19, 23/25. 

Северный РЭС

Работы до 18:00-19:00:

  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-58а,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Агрономическая, 60-223,
  • Беляевская, 1-9,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 1-17, 164,
  • Донецкая, 1-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Конноармейская, 1, 1а,
  • Котляревского, 12б,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Круговая, 1-36,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Матросская, 2,
  • Михновского Николая, 1-63,
  • Болобочана, 1-44а,
  • Молодежная, 1-49,
  • Наклонная, 17/1,
  • Южная дорога, 2-62,
  • Наклонная, 1-59в, 174;
  • Тарутинская, 1-11,
  • Тепличная, 3/Б, 4а,
  • Хуторская, 1-24а, 81/с_1, 93, 94, 94а, 95г;
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Четвертая, 33Б, 33Г;
  • Шептицкого, 1-5;
  • Штилевая, 2-118;
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 3-й Керченский, 3, 4, 6;
  • пер. Агрономический, 1-8а,
  • пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Килевый, 1-9а,
  • пер. Круговой, 1а-13,
  • пер. Крушельницкой, 1-5а,
  • переулок Мастерской, 1-11,
  • переулок Новый, 1-14а,
  • переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7;
  • переулок Оранжерейный, 1-32,
  • переулок Петра Калнышевского, 1-10,
  • ул. Украинки Леси, 10, 11,11А 12, 20;
  • переулок Шахтинский, 18-46,
  • переулок Шебелинский, 13-27,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

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