Ключевые моменты
- Часть Одессы в понедельник, 7 июля, осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
- Адреса, по которым нет света сегодня.
Южный РЭС
Работы с 08:00 до 20:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Ахматовой Анны, 1-32к,
- Бурлака Давида, 8-30,
- Дачная, 3а-30В,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Эдуардса Бориса, 28-40В,
- Костанди, 21-43,
- Хрустальная, 1,
- Лигинская, 1-33,
- Львовская, 7а-58,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 1-48, 84-104, 195;
- Сумская, 1-31,
- Айвазовского, 34, 70а, 72, 72б;
- Елочная, 2-58г,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
- пер. 1-й Равенства, 86,197;
- переулок 2-й Дачный, 1-9/корп.3, 9а;
- переулок 2-й Украинский, 3-6,
- переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Делона Сони, 3-22А,
- переулок Летний, 5,
- переулок Львовский, 1-10в,
- Новоукраинский, 2-31,
- переулок Ровный, 1-11б, 92;
- переулок Майский, 6-8/Корп.3.
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Центральный РЭС
Работы до 18:00:
- Б. Хмельницкого, 51-98,
- Степная, 19, 23/25.
Северный РЭС
Работы до 18:00-19:00:
- 2-я линия на ж/м, 12,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-58а,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Агрономическая, 60-223,
- Беляевская, 1-9,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 1-17, 164,
- Донецкая, 1-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кольцевая, 1-12,
- Конноармейская, 1, 1а,
- Котляревского, 12б,
- Кошица Александра, 1-69,
- Круговая, 1-36,
- Крушельницкого, 1-37,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Матросская, 2,
- Михновского Николая, 1-63,
- Болобочана, 1-44а,
- Молодежная, 1-49,
- Наклонная, 17/1,
- Южная дорога, 2-62,
- Наклонная, 1-59в, 174;
- Тарутинская, 1-11,
- Тепличная, 3/Б, 4а,
- Хуторская, 1-24а, 81/с_1, 93, 94, 94а, 95г;
- Цебриковская, 1-13а,
- Четвертая, 33Б, 33Г;
- Шептицкого, 1-5;
- Штилевая, 2-118;
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3, 4, 6;
- пер. Агрономический, 1-8а,
- пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Килевый, 1-9а,
- пер. Круговой, 1а-13,
- пер. Крушельницкой, 1-5а,
- переулок Мастерской, 1-11,
- переулок Новый, 1-14а,
- переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7;
- переулок Оранжерейный, 1-32,
- переулок Петра Калнышевского, 1-10,
- ул. Украинки Леси, 10, 11,11А 12, 20;
- переулок Шахтинский, 18-46,
- переулок Шебелинский, 13-27,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.