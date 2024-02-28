Часть Одессы 28 февраля останется без света: адреса

В среду, 28 февраля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- пер. Вознесенский, 8-14,18-24,
- Нежинская, 62,
- Новосельского, 85,
- Спиридоновская, 7,9
Северный РЭС
Работы до 18.00
- просп. Добровольского, 65, 63, 71.
Южный РЭС
Работы до 18.00
- Дмитрия Донского,
- ул. Березовая,
- Ждахи (Васнецова),
- Люстдорфская дорога, 57-155, 142-148,
- пер. 1-й Тупиковый 1, 4, 4а, 5,
- пер. 2-й Тупиковый,
- пер. Авиаторов, 3-17а,
- пер. Южный,
- Николая Кулиша (Ванцетти),
- Жаботинского,
- Жасминовая,
- Левкоева,
- Петрашевского,
- Ромашковая,
- переулок Прорезной,
- Прорезная,
- Розовая,
- Сакко,
- Глазунова, 1-й,2-й,
- переулок Глазунова,
- переулок Березовый,
- Вертелецкого,
- Китобойная,
- Рясная (Обильная),
- Планетная,
- пер. 1-й, 2-й,3-й Василия Кандинского,
- пер. 4-й, 5-й, Ульяновский,
- 2-а, 4-а, 6-а, линии 6-й ст. Люстдорфской дороги,
- Костанди,
- Марии Демченко,
- Генерала Петрова, 37/43, 39, 41, 45,
- Ивана и Юрия Лип 32, 34, 38, 42/44.