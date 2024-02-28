Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 28 февраля останется без света: адреса

Часть Одессы 28 февраля останется без света: адреса

В среду, 28 февраля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • пер. Вознесенский, 8-14,18-24,
  • Нежинская, 62,
  • Новосельского, 85,
  • Спиридоновская, 7,9

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • просп. Добровольского, 65, 63, 71.

Южный РЭС

Работы до 18.00

  • Дмитрия Донского,
  • ул. Березовая,
  • Ждахи (Васнецова),
  • Люстдорфская дорога, 57-155, 142-148,
  • пер. 1-й Тупиковый 1, 4, 4а, 5,
  • пер. 2-й Тупиковый,
  • пер. Авиаторов, 3-17а,
  • пер. Южный,
  • Николая Кулиша (Ванцетти),
  • Жаботинского,
  • Жасминовая,
  • Левкоева,
  • Петрашевского,
  • Ромашковая,
  • переулок Прорезной,
  • Прорезная,
  • Розовая,
  • Сакко,
  • Глазунова, 1-й,2-й,
  • переулок Глазунова,
  • переулок Березовый,
  • Вертелецкого,
  • Китобойная,
  • Рясная (Обильная),
  • Планетная,
  • пер. 1-й, 2-й,3-й Василия Кандинского,
  • пер. 4-й, 5-й, Ульяновский,
  • 2-а, 4-а, 6-а, линии 6-й ст. Люстдорфской дороги,
  • Костанди,
  • Марии Демченко,
  • Генерала Петрова, 37/43, 39, 41, 45,
  • Ивана и Юрия Лип 32, 34, 38, 42/44.
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