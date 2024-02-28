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Частина Одеси 28 лютого залишиться без світла: адреси

Частина Одеси 28 лютого залишиться без світла: адреси

У середу, 28 лютого 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • пров. Вознесенський, 8-14,18-24,
  • Ніжинська, 62,
  • Новосельського, 85,
  • Спірідонивська, 7,9

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • просп. Добровольського, 65, 63, 71.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Дмитра Донського,
  • вул. Березова,
  • Ждахи (Васнецова),
  • Люстдорфська дорога, 57-155, 142-148,
  • пров. 1-й Тупиковий 1, 4, 4а, 5,
  • пров. 2-й Тупиковий,
  • пров. Авіаторів, 3-17а,
  • пров. Південний,
  • Миколи Куліша (Ванцетті),
  • Жаботинського,
  • Жасминова,
  • Левкоєва,
  • Петрашевського,
  • Ромашкова,
  • пров. Прорізний,
  • Прорізна,
  • Рожева,
  • Сакко,
  • Глазунова, 1-й,2-й,
  • пров. Глазунова,
  • пров. Березовий,
  • Вертелецького,
  • Китобійна,
  • Рясна (Обільна),
  • Планетна,
  • пров. 1-й, 2-й,3-й Василя Кандинського,
  • пров. 4-й , 5-й,Ульянівський,
  • 2-а,4-а, 6-а, лінії 6-ої ст. Люстдорфської дороги,
  • Костанді, Марії Демченко,
  • Генерала Петрова, 37/43, 39, 41, 45,
  • Івана та Юрія Лип 32, 34, 38, 42/44.
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