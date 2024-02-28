Частина Одеси 28 лютого залишиться без світла: адреси

У середу, 28 лютого 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- пров. Вознесенський, 8-14,18-24,
- Ніжинська, 62,
- Новосельського, 85,
- Спірідонивська, 7,9
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- просп. Добровольського, 65, 63, 71.
Південний РЕМ
Роботи до 18.00
- Дмитра Донського,
- вул. Березова,
- Ждахи (Васнецова),
- Люстдорфська дорога, 57-155, 142-148,
- пров. 1-й Тупиковий 1, 4, 4а, 5,
- пров. 2-й Тупиковий,
- пров. Авіаторів, 3-17а,
- пров. Південний,
- Миколи Куліша (Ванцетті),
- Жаботинського,
- Жасминова,
- Левкоєва,
- Петрашевського,
- Ромашкова,
- пров. Прорізний,
- Прорізна,
- Рожева,
- Сакко,
- Глазунова, 1-й,2-й,
- пров. Глазунова,
- пров. Березовий,
- Вертелецького,
- Китобійна,
- Рясна (Обільна),
- Планетна,
- пров. 1-й, 2-й,3-й Василя Кандинського,
- пров. 4-й , 5-й,Ульянівський,
- 2-а,4-а, 6-а, лінії 6-ої ст. Люстдорфської дороги,
- Костанді, Марії Демченко,
- Генерала Петрова, 37/43, 39, 41, 45,
- Івана та Юрія Лип 32, 34, 38, 42/44.