Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 21 августа обесточена: перечень адресов, где нет света

Часть Одессы 21 августа обесточена: перечень адресов, где нет света

В среду, 21 августа 2024 года, в связи с плановыми работами на электросетях некоторые одесситы до 19:00 остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса отключений.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • 2-я Пересыпская, 3-34,
  • 3-я Пересыпская, 19 – 27,
  • 4-я Пересыпская, 1 – 28,
  • 5-я Пересыпская, 2 – 35,
  • 7-я Пересыпская, 8 – 50,
  • 9-я Пересыпская, 3 – 14,
  • Балтская дорога, 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 – 103,
  • Жевахова, 4 – 61,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Карышковского, 2 – 60,
  • Локомотивная, 1, 7 – 9, 15 – 27,
  • Рыночная, 7,
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20,
  • пер. 13-й Черноморский, 1 – 44,
  • пер. 1-й Балтский, 1 – 11,
  • пер. 1-й Черноморский, 3 – 44,
  • пер. 2-й Балтский, 1 – 32,
  • пер. 2-й Черноморский, 1 – 34,
  • пер. 3-й Балтский, 1 – 39,
  • пер. 3-й Черноморский, 1 – 34,
  • пер. 4-й Балтский, 2 – 14,
  • пер. 4-й Черноморский, 1 – 43,
  • пер. 5-й Балтский, 7 – 25,
  • пер. 5-й Черноморский, 1 – 10,
  • пер. 6-й Балтский, 1 – 47,
  • пер. 6-й Черноморский, 1 – 10,
  • пер. 7-й Балтский, 1 – 14,
  • пер. 7-й Черноморский, 1 – 8,
  • пер. 8-й Балтский, 1–11,
  • пер. Черноморский, 1 – 54,
  • пер. 9-й Черноморский, 6-18,
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 – 10.

Южный РЭС

Работы до 19.00:

  • Симоненко, 62,
  • просп. Свободы, 52,
  • Варненская, 12/корп. 2, 3, 14/корп.2,
  • Космонавтов, 23 – 27.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Балковская, 3 – 12,
  • Бородинская, 2-41,
  • Владимира Сосюры, 1, 55 – 82,
  • Леонова, 57,
  • Магистральная, 1 – 62,
  • Нескучная, 52-61,
  • пер. Гагарина, 11а, 18-23.
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