Часть Одессы 21 августа обесточена: перечень адресов, где нет света

В среду, 21 августа 2024 года, в связи с плановыми работами на электросетях некоторые одесситы до 19:00 остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса отключений.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- 2-я Пересыпская, 3-34,
- 3-я Пересыпская, 19 – 27,
- 4-я Пересыпская, 1 – 28,
- 5-я Пересыпская, 2 – 35,
- 7-я Пересыпская, 8 – 50,
- 9-я Пересыпская, 3 – 14,
- Балтская дорога, 28,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 – 103,
- Жевахова, 4 – 61,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Карышковского, 2 – 60,
- Локомотивная, 1, 7 – 9, 15 – 27,
- Рыночная, 7,
- пер. 10-й Черноморский, 1-20,
- пер. 13-й Черноморский, 1 – 44,
- пер. 1-й Балтский, 1 – 11,
- пер. 1-й Черноморский, 3 – 44,
- пер. 2-й Балтский, 1 – 32,
- пер. 2-й Черноморский, 1 – 34,
- пер. 3-й Балтский, 1 – 39,
- пер. 3-й Черноморский, 1 – 34,
- пер. 4-й Балтский, 2 – 14,
- пер. 4-й Черноморский, 1 – 43,
- пер. 5-й Балтский, 7 – 25,
- пер. 5-й Черноморский, 1 – 10,
- пер. 6-й Балтский, 1 – 47,
- пер. 6-й Черноморский, 1 – 10,
- пер. 7-й Балтский, 1 – 14,
- пер. 7-й Черноморский, 1 – 8,
- пер. 8-й Балтский, 1–11,
- пер. Черноморский, 1 – 54,
- пер. 9-й Черноморский, 6-18,
- пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 – 10.
Южный РЭС
Работы до 19.00:
- Симоненко, 62,
- просп. Свободы, 52,
- Варненская, 12/корп. 2, 3, 14/корп.2,
- Космонавтов, 23 – 27.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Балковская, 3 – 12,
- Бородинская, 2-41,
- Владимира Сосюры, 1, 55 – 82,
- Леонова, 57,
- Магистральная, 1 – 62,
- Нескучная, 52-61,
- пер. Гагарина, 11а, 18-23.