Частину Одеси 21 серпня знеструмлено: перелік адрес, де немає світла

У середу, 21 серпня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на електромережах деякі одесити до 19:00 залишилися без світла. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси відключень.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- 2-а Пересипська, 3- 34,
- 3-я Пересипська, 19 – 27,
- 4-а Пересипська, 1 – 28,
- 5-а Пересипська, 2 – 35,
7-а Пересипська, 8 – 50,
- 9-а Пересипська, 3 – 14,
- Балтська дорога, 28,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 – 103,
- Жевахова, 4 – 61,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Каришковського, 2 – 60,
- Локомотивна, 1, 7 – 9, 15 – 27,
- Ринкова, 7,
- пров. 10-й Чорноморський, 1 – 20,
- пров. 13-й Чорноморський, 1 – 44,
- пров. 1-й Балтський, 1 – 11,
- пров. 1-й Чорноморський, 3 – 44,
- пров. 2-й Балтський, 1 – 32,
- пров. 2-й Чорноморський, 1 – 34,
- пров. 3-й Балтський, 1 – 39,
- пров. 3-й Чорноморський, 1 – 34,
- пров. 4-й Балтський, 2 – 14,
- пров. 4-й Чорноморський, 1 – 43,
- пров. 5-й Балтський, 7 – 25,
- пров. 5-й Чорноморський, 1 – 10,
- пров. 6-й Балтський, 1 – 47,
- пров. 6-й Чорноморський, 1 – 10,
- пров. 7-й Балтський, 1 – 14,
- пров. 7-й Чорноморський, 1 – 8,
- пров. 8-й Балтський, 1–11,
- пров. Чорноморський, 1 – 54,
- пров. 9-й Чорноморський, 6 -18,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 – 10.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Симоненка, 62,
- просп. Свободи, 52,
- Варненська, 12/корп. 2, 3, 14/корп.2,
- Космонавтів, 23 – 27.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Балківська, 3 – 12,
- Бородінська, 2- 41,
- Володимира Сосюри, 1, 55 – 82,
- Леонова, 57,
- Магістральна, 1 – 62,
- Нескучна, 52-61,
- пров. Гагаріна, 11а, 18-23.