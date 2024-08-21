Новини Одеси та Одеської області

Частину Одеси 21 серпня знеструмлено: перелік адрес, де немає світла

Частину Одеси 21 серпня знеструмлено: перелік адрес, де немає світла

У середу, 21 серпня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на електромережах деякі одесити до 19:00 залишилися без світла. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси відключень.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • 2-а Пересипська, 3- 34,
  • 3-я Пересипська, 19 – 27,
  • 4-а Пересипська, 1 – 28,
  • 5-а Пересипська, 2 – 35,
    7-а Пересипська, 8 – 50,
  • 9-а Пересипська, 3 – 14,
  • Балтська дорога, 28,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 – 103,
  • Жевахова, 4 – 61,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Каришковського, 2 – 60,
  • Локомотивна, 1, 7 – 9, 15 – 27,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1 – 20,
  • пров. 13-й Чорноморський, 1 – 44,
  • пров. 1-й Балтський, 1 – 11,
  • пров. 1-й Чорноморський, 3 – 44,
  • пров. 2-й Балтський, 1 – 32,
  • пров. 2-й Чорноморський, 1 – 34,
  • пров. 3-й Балтський, 1 – 39,
  • пров. 3-й Чорноморський, 1 – 34,
  • пров. 4-й Балтський, 2 – 14,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1 – 43,
  • пров. 5-й Балтський, 7 – 25,
  • пров. 5-й Чорноморський, 1 – 10,
  • пров. 6-й Балтський, 1 – 47,
  • пров. 6-й Чорноморський, 1 – 10,
  • пров. 7-й Балтський, 1 – 14,
  • пров. 7-й Чорноморський, 1 – 8,
  • пров. 8-й Балтський, 1–11,
  • пров. Чорноморський, 1 – 54,
  • пров. 9-й Чорноморський, 6 -18,
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 – 10.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Симоненка, 62,
  • просп. Свободи, 52,
  • Варненська, 12/корп. 2, 3, 14/корп.2,
  • Космонавтів, 23 – 27.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Балківська, 3 – 12,
  • Бородінська, 2- 41,
  • Володимира Сосюри, 1, 55 – 82,
  • Леонова, 57,
  • Магістральна, 1 – 62,
  • Нескучна, 52-61,
  • пров. Гагаріна, 11а, 18-23.
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