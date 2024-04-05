Новости Одессы и Одесской области

Часть одесских улиц до вечера остались без света: адреса

Часть одесских улиц до вечера остались без света: адреса

В пятницу, 5 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы до 19:00 остались без электроэнергии.

Северный РЭС

Работы до 19:00

  • Неждановой, 1-129,
  • Профессора Коровицкого, 1-151,
  • пер. Крыжановский, 1-28,
  • ул. Павлодарского, 1-76,
  • Хавкина, 2-74,
  • пер. Шахтинский, 1-24,
  • пер. Шебелинский, 1-16,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бадаева, 1-90,
  • Летняя, 1-41,
  • Обрывистая, 1-22,
  • 1-я Пересыпская, 1,
  • пер. 1-й Пересыпской, 1-19,
  • пер. Сумской, 2-28,
  • Агрономическая, 1-85,
  • Ананьевская, 1-26,
  • пер. Москити, 1-11а,
  • пер. Ковыльный, 1-17,
  • пер. Неждановой, 1-8,
  • Лиственная, 1-13,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • ул. Четвертая, 1- 36,
  • Беляевская, 11,11а,11б,
  • Савранская, 1-28,
  • Тарутинская, 11а,12,13,
  • переулок Саранский, 5,9,
  • Генерала Гудовича, 1-39,
  • Никитина, 74-119,
  • ул. Третья, 1-23,
  • Высокая, 1-20,
  • Дорожная, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Светлая, 1-14,
  • Сергея Ядова, 58,
  • Украинская, 1-20,
  • переулок Пролетарский, 1-15,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
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