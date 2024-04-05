Часть одесских улиц до вечера остались без света: адреса

В пятницу, 5 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы до 19:00 остались без электроэнергии.
Северный РЭС
Работы до 19:00
- Неждановой, 1-129,
- Профессора Коровицкого, 1-151,
- пер. Крыжановский, 1-28,
- ул. Павлодарского, 1-76,
- Хавкина, 2-74,
- пер. Шахтинский, 1-24,
- пер. Шебелинский, 1-16,
- Авангардная, 1-31,
- Бадаева, 1-90,
- Летняя, 1-41,
- Обрывистая, 1-22,
- 1-я Пересыпская, 1,
- пер. 1-й Пересыпской, 1-19,
- пер. Сумской, 2-28,
- Агрономическая, 1-85,
- Ананьевская, 1-26,
- пер. Москити, 1-11а,
- пер. Ковыльный, 1-17,
- пер. Неждановой, 1-8,
- Лиственная, 1-13,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- ул. Четвертая, 1- 36,
- Беляевская, 11,11а,11б,
- Савранская, 1-28,
- Тарутинская, 11а,12,13,
- переулок Саранский, 5,9,
- Генерала Гудовича, 1-39,
- Никитина, 74-119,
- ул. Третья, 1-23,
- Высокая, 1-20,
- Дорожная, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Украинская, 1-20,
- переулок Пролетарский, 1-15,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.