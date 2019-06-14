fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Снова велогонки. В субботу часть одесских дорог перекроют, а маршрутки пустят в объезд

Снова велогонки. В субботу часть одесских дорог перекроют, а маршрутки пустят в объезд

Велогонки с участием 100 велосипедистов пройдут в субботу в Суворовском районе Одессы, сообщает пресс-служба горсовета.

Соревнования стартуют в 11:00 напротив детского центра “Молодая гвардия”.

Для безопасности участников соревнования и дорожного движения с 13:30 до 14:30 будут временно выключены светофоры на перекрёстке ул. Семена Палия и Южной дороги, а также на пересечении Южной дороги и ул. Кишиневской.

Временно будет перекрыто движение на участке Южной дороги от «Молодой гвардии» до ул. Семена Палия по направлению выезда из Одессы.

Схема маршрута

В связи с проведением велосоревнований будут внесены изменения в работу городского общественного транспорта.

С 13:30 до 14:20 автобусы маршрутов №№ 16, 120, 121, 145, 242, 250 при движении в сторону ул. Семена Палия будут следовать от Николаевской дороги на просп. Добровольского, ул. Марсельскую, ул. Семена Палия и далее по маршруту.

Фото с сайта vialevittoria.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить