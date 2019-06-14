Снова велогонки. В субботу часть одесских дорог перекроют, а маршрутки пустят в объезд

Велогонки с участием 100 велосипедистов пройдут в субботу в Суворовском районе Одессы, сообщает пресс-служба горсовета.

Соревнования стартуют в 11:00 напротив детского центра “Молодая гвардия”.

Для безопасности участников соревнования и дорожного движения с 13:30 до 14:30 будут временно выключены светофоры на перекрёстке ул. Семена Палия и Южной дороги, а также на пересечении Южной дороги и ул. Кишиневской.

Временно будет перекрыто движение на участке Южной дороги от «Молодой гвардии» до ул. Семена Палия по направлению выезда из Одессы.

В связи с проведением велосоревнований будут внесены изменения в работу городского общественного транспорта.

С 13:30 до 14:20 автобусы маршрутов №№ 16, 120, 121, 145, 242, 250 при движении в сторону ул. Семена Палия будут следовать от Николаевской дороги на просп. Добровольского, ул. Марсельскую, ул. Семена Палия и далее по маршруту.

Фото с сайта vialevittoria.com