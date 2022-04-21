Часть Фонтана осталась без света

Отсутствие электроснабжения в Приморском районе г. Одессы по адресу ул. Мачтова, Фонтанская дорога, Ивана Франко и других связана с аварийным отключением линии.
Об этом сообщает ДТЭК «Одесские электросети».
По информации компании, возобновление питания ожидается в течение дня.
Проверить свой адрес можно на сайте нашей компании по ссылке: https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
В случае если вы не найдете свой адрес, можно оставить заявку в чат-ботах:
- Viber (http://www.viber.com/dtekodeskielektromerezhi);
- Telegram (https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot);
- Facebook (facebook.com/dtekoem)
Или позвонив в Кол-центр:
- (095) 750 90 90;
- (068) 750 90 90;
- (048) 705 90 90;
- (073) 750 90 90.