Часть центра Одессы сегодня останется без света

Сегодня в центре Одессы не будет света до девяти вечера. Причина – ремонт оборудования.
Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».
В связи с ремонтными работами до 21:00 не будет электричества на улицах:
ул.Преображенская
- ул. Нежинская
- ул. Льва Толстого
- ул. Спиридоновская
Восстановление питания ориентировочно – 21:00
До пяти вечера останутся без света дома на улицах:
- ул. Канатная
- ул. Пироговская
Восстановление питания ориентировочно – 17:00
Отсутствие электроснабжения в Приморском районе связано с проведением ремонтных работ.