Часть центра Одессы сегодня останется без света

Сегодня в центре Одессы не будет света до девяти вечера. Причина – ремонт оборудования.

Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

В связи с ремонтными работами до 21:00 не будет электричества на улицах:

ул.Преображенская

ул. Нежинская

ул. Льва Толстого

ул. Спиридоновская

Восстановление питания ориентировочно – 21:00

До пяти вечера останутся без света дома на улицах:

ул. Канатная

ул. Пироговская

Восстановление питания ориентировочно – 17:00

Отсутствие электроснабжения в Приморском районе связано с проведением ремонтных работ.