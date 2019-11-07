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Новости Одессы и Одесской области

Час сортувати: як одеських школярів заохотили сортувати сміття

Час сортувати: як одеських школярів заохотили сортувати сміття

Шкільний екопросвітній проєкт «Час сортувати» спрямований на впровадження роздільного збору відходів у закладах освіти міста Одеси.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Основна ідея проєкту – долучення шкільної молоді міста Одеса до процесу сортування відходів.

На конкурсній основі до участі у проєкті було відібрано дванадцять закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, а саме:

  • Одеський навчально-виховний комплекс «Гімназія №2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови»;
  • Одеська гімназія № 5;
  • Одеський навчально-виховний комплекс №13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»;
  • Одеська загальноосвітня школа №26 І-ІІІ ступенів;
  • Одеська спеціалізована школа №40 І-ІІІ ступенів;
  • Одеська загальноосвітня школа № 45 І -ІІІ ступенів;
  • Одеська загальноосвітня школа № 62 І-ІІІ ступенів;
  • Одеський навчально-виховний комплекс №84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»;
  • Одеська загальноосвітня школа №92 І-ІІІ ступенів;
  • Одеська загальноосвітня школа № 106 І-ІІІ ступенів;
  • Одеська загальноосвітня школа №130 І -ІІІ ступенів;
  • Одеський навчально-виховний комплекс «Надія» «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад №275».

На базі закладів освіти командою проєкту будуть створені всі необхідні умови для запровадження роздільного збору відходів.

Цінні призи отримають освітні заклади, які впораються із завданнями найкраще, а саме – зможуть зібрати найбільшу кількість сортованих відходів.

Наразі тривають навчальні семінари для школярів, які направлені на формування культури поводження зі сміттям, а також культури споживання.

Шкільний екопросвітній проєкт «Час сортувати» реалізується ГО «ЦДРМ «Синергія» та виконується в рамках проєкту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), що фінансується Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID).

Час реалізації проєкту «Час сортувати» – з 1 вересня 2019 року по 31 січня 2020 року.

Фото: ОМР

 

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