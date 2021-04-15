Цены на бензин в Украине – чего ожидать в мае?

С января по март текущего года цены на дизельное топливо и бензин в Украине выросли на 12,5-13%. Новый скачок цен ожидается и в мае.

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Согласно недавно принятому меморандуму между правительством и трейдерами, цены не должны превышать 30 грн за литр бензина.

Самые высокие цены были у предприятий, входящих в «Нафтогазовую ассоциацию Украины» (НАУ). Она объединяет более 10 крупнейших оптовых, розничных, добывающих, перерабатывающих предприятий. Среди них WOG, ОККО, Shell, AMIC Украины, SOCAR, KLO, «Параллель», ZOG, «Укргаздобыча», «Центрнафтогазпостач».

По словам эксперта, цены на бензин у этих компаний доходили до 31,5 грн за литр. После принятия меморандума они немного снизили цены.

«Однако надо учитывать, что они пользуются специальной системой лояльности и дают скидки до 5 грн. То есть, могут скинуть на 3 грн, вписать это в меморандум, а потребитель в итоге снижения не почувствует», – цитируют Омельченко «Комментарии».

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова, этот меморандум – лишь «временная мера» и в перспективе потребителю ничего не принесет.

А прогнозируя ситуацию с ценами на горючее, эксперт подчеркивает, что ситуация на этом рынке сложилась непростая, так как ряд компаний, в том числе Glusco и оптовые поставщики «Протон» и «Роснефть» вышли с рынка. Также имеют место проблемы с поставками с белорусских заводов.

«Все будет зависеть от того, как украинские трейдеры смогут покрыть возникший дефицит. Морскими поставками, к примеру. Если этого не сделать, существуют серьезные риски, что в мае цены на АЗС могут повыситься», – предупреждает Омельченко.

А что сегодня?

По данным мониторинга «Консалтинговой группы А-95», по состоянию на четверг, 15 апреля 2021 года, розничные цены на бензин и дизтопливо в Украине по сравнению с предыдущим торговым днем немного выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.

Так, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,71 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 – 28,58 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо – 28,26 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз – 15,79 гривен за литр (+0,01 гривен).