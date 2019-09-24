Центр виноробства та Hyperloop з Києва: у книзі показали перспективи Одещини

Пляжний туризм на Одещині наблизять до курортів Туреччини та Єгипту.

Про це йдеться у книзі “Візія України 2030”, яку на Book Forum у Львові презентували представники Українського інституту майбутнього.

Над цією книгою її автори працювали два роки. Праця розповідає про те, яким буде світ у 2030-му році, яке місце у ньому може зайняти Україна.

Також в книзі показано, як розвиватимуться більшість сфер нашого життя: економіка, політика, національна безпека, цифровізація, освіта, медицина тощо.

Автори книги опублікували карту держави, де показано, який економічний потенціал має кожен регіон України. Окремо про кожну область розповів у Facebook представник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Так, згідно прогнозів у книзі, Одеська область матиме Hyperloop у сполученні з Києвом. Також у місті буде логістичний, портовий та авіаційний хаб. Пляжний туризм на Одещині наблизять до курортів Туреччини та Єгипту. Також Одещина стане центром українського виноробства.

Фото: Анатолій Амелін