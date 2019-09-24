Центр виноробства та Hyperloop з Києва: у книзі показали перспективи Одещини

Пляжний туризм на Одещині наблизять до курортів Туреччини та Єгипту.
Про це йдеться у книзі “Візія України 2030”, яку на Book Forum у Львові презентували представники Українського інституту майбутнього.
Над цією книгою її автори працювали два роки. Праця розповідає про те, яким буде світ у 2030-му році, яке місце у ньому може зайняти Україна.
Також в книзі показано, як розвиватимуться більшість сфер нашого життя: економіка, політика, національна безпека, цифровізація, освіта, медицина тощо.
Автори книги опублікували карту держави, де показано, який економічний потенціал має кожен регіон України. Окремо про кожну область розповів у Facebook представник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.
Так, згідно прогнозів у книзі, Одеська область матиме Hyperloop у сполученні з Києвом. Також у місті буде логістичний, портовий та авіаційний хаб. Пляжний туризм на Одещині наблизять до курортів Туреччини та Єгипту. Також Одещина стане центром українського виноробства.
Фото: Анатолій Амелін
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