Центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия, открылся в Одессе

Новый Центр начал работу в Приморском районе на базе Одесского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Официальное открытие Центра помощи состоялось 31 мая.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, Центр состоит из двух отделений: дневного центра социально-психологической реабилитации «Разорви круг» и приюта для пострадавших от домашнего насилия или насилия по признаку пола. В приюте могут проживать до 14 женщин, в том числе с детьми.

Центр предоставляет пострадавшим психологические, социально-бытовые, социально-медицинские, информационные, юридические и другие услуги. Женщина может находиться здесь до трех месяцев, а особых случаях — до шести месяцев.

Финансировалось проведение капремонта в помещении центра за счет городского бюджета, а на оборудование его выделил средства Фонд ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA).

Вице-мэр Светлана Бедрега сообщила, что в дальнейших планах города — открытие таких центров в каждом районе.