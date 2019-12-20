Ценителей классики ждет новогодний концерт Ботвинова в одесской филармонии

21 декабря в Большом зале филармонии со специальной новогодней программой выступит Алексей Ботвинов. На фоне визуальных образов прозвучат шедевры мировой классики в исполнении одесского пианиста.

Исполнение музыкальных произведений в сопровождении визуальных образов, которые появляются на специальном рояле-экране, — это новый и уникальный формат современного классического концерта. Совместно с маэстро выступят и другие одесские музыканты, которые помогут создать незабываемое предпраздничное настроение. Ценителей классики ждет разнообразная новогодняя программа с шедеврами Чайковского, Рахманинова, Штрауса, Оффенбаха, Пуччини, Гуно, Сен-Санса, Гласса.

Начало в 19.00.

Фото: culturemeter.od.ua

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