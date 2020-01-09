Переход на новую систему: сколько одесситы будут платить за заказанную мощность по газу

В связи с изменениями в Кодексе газораспределительных систем с 1 января в Украине вводят оплату газа за заказанную мощность. Соответствующее решение приняли постановлением НКРЭКУ.

Новшество предполагает изменение принципов определения величины мощности, которую обещают сделать максимально соответствующей потребностям украинцев.

В свою очередь, в компании “Одессагаз” рассказали о том, как в связи с новой системой изменится тариф на услугу для их потребителей.

Так, с 1 января по 30 июня 2020 года цена на услугу по распределению голубого топлива для одесситов будет составлять 0,78 грн. за 1 м. куб. в месяц. Уже с 1 июля тариф немного вырастет – до 0,972 грн. за 1 м. куб. в месяц.

Согласно договору распределения газа, потребитель сможет платить за услугу частями на протяжении календарного года. Месячная стоимость услуги будет равняться 1/12 части годовой заказанной мощности, умноженной на тариф от НКРЭКУ для “Одессагаз” из расчета месячной стоимости одного кубометра заказанной мощности.

Годовую мощность для каждого потребителя определят, исходя из фактического потребления газа объектом за предыдущий газовый год. К примеру, для 2020 года это будет период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

Для нового бытового потребителя и/или его объекта, имеющего фактический период потребления газа меньше, чем девять месяцев, или при отсутствии потребления газа в течение всего предыдущего газового года, годовая заказанная мощность потребителя (его объекта) определяется на уровне плановых объемов потребления. Ее рассчитают, исходя из группы потребления бытового потребителя в соответствии с Приложением 1 Кодекса ГРМ.

Также в “Одессагаз” напомнили, что каждый потребитель самостоятельно должен платить за распределение природного газа на основании счета до 20 числа каждого месяца. Там отмечают, что это позволит снизить финансовую нагрузку за услугу распределения природного газа в пиковые периоды потребления, прежде всего, в отопительный сезон.

Информация об изменениях в отношении каждого бытового потребителя АО «Одессагаз» будет доступна в «Личном кабинете» или в платежках.

Для получения справки можно обратиться в колл-центр АО «Одессагаз» по телефону: 7053909.

Оплату за распределение природного газа нужно осуществлять на счет УЕГГ АО «Одессагаз» №UA +763281680000026006000001254 в ОАО «МТБ БАНК”, код ЕГРПОУ 03351208, МФО 328168 отдельной квитанцией.

Фото: vse.media

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