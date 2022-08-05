Было ли спокойно в Одесской области в пятницу, 5 августа? (видео)

По информации глава ОВА, сегодняшний день прошел в регионе спокойно – обстрелов не было.

При этом есть еще одна хорошая новость: сегодня утром еще три судна с зерном вышли из портов Одессы и Черноморска.

Кроме того, Марченко рассказал о встрече с первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Украины, в ходе которой обговорили широкий круг вопросов экологической безопасности Одесской области, в частности стратегически важный вопрос поставки питьевой воды.

Также, по словам главы ОВА, обсуждалась возможность создания системы мониторинга загрязнения воздуха на территории области и завершения строительства канала к Тилигульскому лиману.