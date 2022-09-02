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Была ли тревожной ночь в Одессе в канун Дня города?

Была ли тревожной ночь в Одессе в канун Дня города?

Ночь на пятницу, 2 сентября, День рождения Одессы, прошла в город и области без сигналов воздушных тревог и без обстрелов.
Об этом заявил в утреннем обращении к одесситам спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Как рассказал Братчук, продолжает работать «зерновой коридор», а на Южном направлении военных действий наши воины весьма успешно выполняют боевые задания. При этом он напомнил «золотое правило»: не мешать нашим Вооруженным силам и придерживаться информационной гигиены.

«Не надо завышенных ожиданий, тогда и не будет много «зрад». Работаем в реальном времени и с реальными результатами»,

– отмечает представитель военной администрации.

Между тем, в настоящее время на Южном направлении наши защитники уничтожили сотни рашистов, паромную переправу и пять вражеских складов.

В то же время, по данным Оперативного командования «Юг»,  в Черном море остается вражеская группировка в составе двух надводных кораблей и одного подводного судна. В целом они несут на борту не менее 20 ракет морского базирования типа «Калибр».

В этой связи не стоит забывать о высокой вероятности нанесения ракетных ударов и правильно реагировать на возможные сигналы тревоги.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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