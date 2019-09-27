Був у нетверезому стані: на Одещині чоловік впав у п’ятиметровий колодязь

У місті Біляївка правоохоронці врятували чоловіка, який впав у п’ятиметровий колодязь.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.
До поліції звернулася дружина постраждалого. Жінка пояснила, що її 50-річний чоловік впав у колодязь, який знаходиться на території їхнього домоволодіння.
Правоохоронці, обв’язавши мотузкою чоловіка, витягли його. Як виявилося, у колодязь біляївець впав випадково, у нетверезому стані. Одразу після порятунку його було направлено в лікарню.
Фото: відділ комунікації поліції в Одеській області
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