Був у нетверезому стані: на Одещині чоловік впав у п’ятиметровий колодязь

У місті Біляївка правоохоронці врятували чоловіка, який впав у п’ятиметровий колодязь.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

До поліції звернулася дружина постраждалого. Жінка пояснила, що її 50-річний чоловік впав у колодязь, який знаходиться на території їхнього домоволодіння.

Правоохоронці, обв’язавши мотузкою чоловіка, витягли його. Як виявилося, у колодязь біляївець впав випадково, у нетверезому стані. Одразу після порятунку його було направлено в лікарню.

Фото: відділ комунікації поліції в Одеській області