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Новости Одессы и Одесской области

Бульвар Жванецкого: ремонт продвигается к Торговой

Бульвар Жванецкого: ремонт продвигается к Торговой

Ремонт бульвара Жванецкого продолжается. И если еще совсем недавно наблюдать за ним можно было только на участке до Выставочного зала НСХУ, то теперь он заметно протянулся дальше.

Ремонтом частично охвачена площадь ближе к улице Торговой. Пока еще не тронуты памятник Нудельману, детская площадка, и здесь еще не перекрыт проход, но уже активно начался демонтаж старых скамеек, асфальта и т.д.

Это место пока не перекрыто специальным ограждением и производит более чем печальное впечатление.

Напомним, ремонтными работами охвачена большая часть бульвара Жванецкого, перекрыта арка со стороны ул.Софиевской, снесена часть комплекса бывшей Ювелирной фабрики.

Остальная часть бульвара Жванецкого, та, которая наиболее любима и посещаема одесситами, пока открыта для отдыха и прогулок.

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Мария Котова
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