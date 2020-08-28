Було vs. стало: як в Арцизькому районі комунальники відремонтували трасу? (відео)

В Одеській області комунальники відремонтували майже 20 км траси.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

На трасі Т-16-27 КПП “Серпневе”- Тарутине – Арциз – Сарата, км 39 – км 57 відремонтували ділянку протяжністю 17,5 км. Відтак в Арцизському районі завершились роботи з поточного середнього ремонту.

Забезпечено швидкий та комфортний поїзд до сіл Теплиця, Садове та Веселий кут.

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