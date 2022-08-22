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Будут ли в Одессе менять время комендантского часа в День Независимости?

Будут ли в Одессе менять время комендантского часа в День Независимости?

24 августа, в День Независимости Украины, сроки комендантского часа меняться не будут.  Как и в другие дни, он продлится с 23:00 до 5:00.

Об этом говорится в сообщении Одесской областной военной администрации.

Сообщаем, что изменения во времени и сроке действия комендантского часа в ближайший период, на территории Одессы и Одесской области не произойдет!

— сказано в сообщении.

Однако Одесская областная военная администрация призывает всех на этой неделе быть особенно бдительными: соблюдать меры безопасности и при сигнале воздушной тревоги сразу идти в укрытие.

Массовых мероприятий по случаю Дня Независимости не будет, потому что российские войска в своих действиях непредсказуемы и могут обстрелять даже мирное собрание людей.

Напомним, комендантский час действует на территории Одессы и Одесской области с 23.00 до 5 утра.

Отметим, что ранее на некоторых одесских информационных ресурсах появилась информация, что 24 августа в Одессе введут продленный комендантский час, как это было 2 и 9 мая. Но, как видим, власти эту информацию опровергли.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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