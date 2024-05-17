Новости Одессы и Одесской области

Будут ли ощущаться последствия сильной магнитной бури 17 мая

Будут ли ощущаться последствия сильной магнитной бури 17 мая

По прогнозу ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в пятницу, 17 мая, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Напомним, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины.

В дни магнитных бурь могут наблюдаться головная боль и головокружение, тошнота, нарушение сна, скачки давления и пульса, боли в мышцах, суставах, общая слабость, повышение тревожности.

Как пережить магнитную бурю

    • Во время магнитных бурь ешьте меньше острой, жирной, жареной пищи;
    • Ограничьте употребление алкоголя, кофе и энергетиков;
    • Чаще ешьте зелень, овощи, фрукты и рыбу;
    • Постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах;
    • Больше времени проводите на открытом воздухе и проветривайте комнату;
    • Ложитесь спать в одно и то же время, а перед сном по возможности откажитесь от просмотра телевизора и гаджетов.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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