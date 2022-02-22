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Будут ли магнитные бури во вторник, 22 февраля?

Будут ли магнитные бури во вторник, 22 февраля?

Синоптики информируют, что геомагнитная обстановка во вторник, 22 февраля, ожидается благоприятная. Вероятность магнитной бури не превышает 1%, а шансы, что возникнет возмущение геомагнитного поля равняются 15%.

Рецепты

Магнитные бури способны спровоцировать как незначительный дискомфорт, например, приступы апатии и незначительную боль, так и серьезные проблемы со здоровьем. Осторожными должны быть прежде всего украинцы с диагнозом гипертония, не допускайте скачков давления.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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