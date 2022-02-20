Будут ли магнитные бури в воскресенье, 20 февраля?

Сегодня, в воскресенье, 20 февраля 2022 года, сильных магнитных бурь специалисты по космической погоде не прогнозируют.

По прогнозу сотрудника Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаила Рябова, геомагнитная обстановка в этот день обещает быть спокойной.

Между тем, по данным некоторых экспертов, геомагнитные колебания в этот день хоть и незначительные, но достаточно длительные. И хотя они и не будут столь мощными, следует все равно обращать внимание на самочувствие и стараться не переутомляться.

Ранее американские специалисты назвали февраль 2022 года сложным месяцем для метеозависимых людей, поскольку в этот период ожидаются несколько мощных вспышек на Солнце. Особенно сильно этот эффект могут испытать те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Очередную магнитную бурю следует ждать в последние дни месяца.

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