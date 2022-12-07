Будут ли магнитные бури в среду 7 декабря?

Специалисты по космической погоде обещают нам еще несколько геомагнитных всплесков в течение последнего месяца 2022 года. Но сегодня, в среду, 7 декабря, несмотря на то, что магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, существенных магнитных бурь не ожидается.

«Спокойная геомагнитная обстановка», – прокомментировали ситуацию в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

«Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой», – отмечает сайт meteoprog.com.

По прогнозам, слабые магнитные бури ожидаются 8-9 декабря, 17-18 декабря и 22-24 декабря. В течение месяца также возможны несколько геомагнитных всплесков. В эти периоды метеозависимым людям также следует уделять особое внимание своему здоровью.

Но при этом следует помнить, что Солнце непостоянно, поэтому прогноз его активности может измениться.

На каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение и головную боль, а у кого-то – обострение хронических заболеваний.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.