Будут ли магнитные бури в среду, 28 сентября

Магнитные бури в сентябре: понедельник будет тяжелым? Сегодняшний день, понедельник, 26 сентября, как и прогнозировали ранее специалисты, будет не очень спокойным: в этот день на Земле ожидается достаточно сильная магнитная буря. ПОДРОБНЕЕ

Опасаться ли магнитных бурь 25 сентября В воскресенье, 25 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: ждать ли в субботу, 24 сентября Сегодня, в субботу, 24 сентября, 2022 года, существенных магнитных бурь не предвидится – возможны отдельные возмущенные периоды. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины. ПОДРОБНЕЕ