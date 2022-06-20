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Будут ли магнитные бури в понедельник 20 июня?

Будут ли магнитные бури в понедельник 20 июня?

Магнитные бури могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто зависит от капризов погоды либо страдает от хронических болезней.

Ждать ли это потенциально опасное природное явление сегодня, в понедельник 20 июня 2022 года?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня будет спокойная геомагнитная обстановка, магнитных бурь не прогнозируют.

Напомним, что до конца месяца нас ждут еще как минимум две магнитные бури. Правда, мощными они не будут. Ближайший космический «шторм» прогнозируют 23-25 июня.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты, такие как имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад. Необходимо пить много воды либо травяного чая. А вот от кофе, алкоголя и энергетических напитков желательно на время отказаться.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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