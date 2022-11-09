Будут ли магнитные бури 9 ноября?

Сегодня, в среду, 9 ноября 2022 года, магнитных бурь не ожидается – в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Тем не менее, по сообщению Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины отмечают, что сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Отметим, что геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно метеозависимых и страдающих от хронических заболеваний. Особо внимательными к своему здоровью в эти дни следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов, а также беременным женщинам и пожилым людям.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют полноценно отдыхать, правильно питаться, не злоупотреблять кофе и алкоголем, чаще ходить пешком.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует заранее приобрести необходимые препараты.