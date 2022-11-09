Новости Одессы и Одесской области

Будут ли магнитные бури 9 ноября?

Будут ли магнитные бури 9 ноября?

Сегодня, в среду, 9 ноября 2022 года, магнитных бурь не ожидается – в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Тем не менее, по сообщению Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины отмечают, что сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Отметим, что геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно метеозависимых и страдающих от хронических заболеваний. Особо внимательными к своему здоровью в эти дни следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов, а также беременным женщинам и пожилым людям.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют полноценно отдыхать, правильно питаться, не злоупотреблять кофе и алкоголем, чаще ходить пешком.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует заранее приобрести необходимые препараты.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить