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Будут ли магнитные бури 8 сентября?

Будут ли магнитные бури 8 сентября?

Как таковых магнитных бурь 8 сентября не предвидится. Сегодня будут наблюдаться лишь отдельные возмущенные периоды.

Об этом говорится в прогнозе Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

В четверг, 8 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Магнитная буря может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особенное внимание своему здоровью.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё:

  • Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов;
  • Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем;
  • Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком;
  • Регулярно проветривайте комнату;
  • Постарайтесь избегать стресса и меньше нервничать;
  • Спите не меньше 7 часов в сутки и ложитесь спать в одно и то же время.

Магнитные бури — это волнение магнитного поля Земли, которое происходит из-за сильных потоков солнечного ветра и ударной волны, которые он влечет за собой. Бури обычно могут длиться от нескольких часов до нескольких суток, а их «жертвами» чаще всего становятся пожилые люди, беременные женщины, дети и метеозависимые люди. Для большинства они проходят незаметно, однако они могут вызывать головные боли, боли в суставах, проблемы с артериальным давлением, усталость и эмоциональную нестабильность.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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