Будут ли магнитные бури 27 января?

Сегодня, в пятницу, 27 января 2023 года серьезных магнитных бурь не будет, но возможны небольшие геомагнитные всплески.

Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По информации специалистов сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря – это результат вспышек на солнце. Такие вспышки вызывают мощный выброс протонов и электронов в космос, которые, обладая мощным зарядом, влияют на магнитное поле Земли.

Таким образом, повышенная активность на Солнце провоцирует возмущение (реакцию) магнитного поля нашей планеты, так и создавая магнитные бури.

Чем опасны магнитные бури

Магнитные бури могут влиять как на сосуды, так и на психологическое состояние людей. Чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности могут страдают как метеозависимые, так и здоровые люди, если ее уровень высок.

Магнитные бури могут повышать вязкость крови. Из-за этого увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление.

Поэтому магнитная буря может вызвать гипертонический криз, усиливает мигрень.

Как защититься от вредного воздействия магнитных бурь

Так что тем, кто болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеет склонностью к ним, следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь:

Не есть сладкого, острого, жирного;

Гулять на свежем воздухе;

Высыпаться;

Заниматься физическими упражнениями;

Не перенапрягаться;

Пить больше воды и меньше чая с кофе;

Не употреблять алкоголь и не курить табак;

Иметь под рукой необходимые лекарственные средства.