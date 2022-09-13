Будут ли магнитные бури 13 сентября

Как сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины 13 сентября повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

То есть можно говорить о небольшой магнитной буре. При этом отмечается, что геомагнитная активность в ближайшие дни возрастет, и магнитные бури будут более сильными.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний. В то же время у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.