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Будут ли магнитные бури 13 сентября

Будут ли магнитные бури 13 сентября

Сегодня, во вторник, 13 сентября специалисты прогнозируют повышенная геомагнитная активность.

Как сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины 13 сентября повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

То есть можно говорить о небольшой магнитной буре. При этом отмечается, что геомагнитная активность в ближайшие дни возрастет, и магнитные бури будут более сильными.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний. В то же время у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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