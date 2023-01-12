Будут ли магнитные бури 12 января?

В четверг, 12 января 2023 года, ученые прогнозируют отдельные геомагнитные всплески. Это не полноценная магнитная буря, но те, у кого высокая метеочувствительность, могут испытывать некоторые проблемы со здоровьем.

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в четверг, 12 января 2022 года, возможны отдельные геомагнитные всплески и возмущенные периоды, однако сильных магнитных бурь не будет.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.

Как защитить свой организм во время магнитной бури

Чтобы защитить организм от последствий, за несколько дней до и во время магнитной бури:

не курите сигареты, не пейте алкоголь или крепкий кофе;

постарайтесь есть меньше жирной, острой и жареной пищи;

чаще пейте травяные чаи;

проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте дом;

постарайтесь меньше нервничать;

принимайте контрастный душ перед сном;

ложитесь спать в одно и то же время.