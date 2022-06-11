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Будут ли магнитные бури 11 июня?

Будут ли магнитные бури 11 июня?

Что подготовила нам космическая погода в субботу, 11 июня 2022 года? Ждать сегодня магнитных бурь?

Как сообщил «Одесской жизни» старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня существенных магнитных бурь не ожидается – возможны лишь отдельные возмущенные периоды.

Ранее ученые прогнозировали первую магнитную бурю июня 2022 года на 10-12 числа, правда, отмечали, что она не будет слишком интенсивной.

Напомним, магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, особенно метеозависимых и имеющих хронические заболевания. Особенно внимательными к своему здоровью в эти дни следует быть тем, кто страдает от гипертонии и болезней сердца и сосудов, а также беременным женщинам и пожилым людям.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, слабость, бессонница, может повыситься артериальное давление и обостриться хронические заболевания.

Между тем, у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут и вовсе незаметно.

Чтобы уберечь себя от негативного воздействия геомагнитного поля Земли, необходимо полноценно отдыхать и спать ночью, правильно питаться, чаще ходить пешком и избегать стрессовых ситуаций.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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