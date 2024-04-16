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Будут ли геомагнитные волнения 16 апреля?

Будут ли геомагнитные волнения 16 апреля?

Ожидается, что во вторник, 16 апреля, геомагнитное поле будет находиться в спокойном состоянии. Солнечная активность будет низкой.

Период повышенной геомагнитной активности может начаться уже с 17 апреля. С 19 по 22 апреля ожидается продолжительная и одновременно сильная магнитная буря. Активность Солнца с каждым днем будет возрастать.

Об этом предупреждают ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту.

Также магнитные бури могут сопровождается такими симптомами, как болезненная реакция на свет и/или громкие звуки, боль в суставах, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, раздражительность, слабость, плохое общее самочувствие и т. д.

Что делать во время магнитных бурь?

Основным рецептом защиты от геомагнитных колебаний является здоровый сон и отдых.

Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

Если же самочувствие сильно ухудшилось, то обязательно обратитесь к врачу, ведь за признаками магнитной бури могут скрываться симптомы других, более серьезных, заболеваний.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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