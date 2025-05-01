Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 1–3 мая 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Когда магнитные бури ожидать в мае 2025
В мае 2025 года Землю накроет серия сильных магнитных бурь, которые могут стать настоящим испытанием для метеозависимых людей. Поэтому стоит заранее узнать, в какие дни ожидаются самые опасные геоштормы, и как подготовиться, чтобы минимизировать их влияние на самочувствие и здоровье.
Сильная магнитная буря: 5-7 мая.
Магнитная буря средней интенсивности: 2, 18-20, 28 мая.
Слабая магнитная буря: 10, 21 мая.
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Как магнитные бури влияют на самочувствие
Во время магнитных бурь многие люди сталкиваются с ухудшением самочувствия. Самые распространенные симптомы:
- головная боль;
- головокружение; головокружение;
- раздражительность;
- усталость;
- перепады настроения;
- проблемы со сном;
- повышенное давление.
Особенно чувствительными к геомагнитным колебаниям являются пожилые люди, беременные женщины, дети и те, кто имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания.