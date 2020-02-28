Будьте здорові: Червоний Хрест дав поради, як захиститися від коронавірусу (відео)

Червоний Хрест в Україні підготував соціальний ролик під назвою ,,Будьте здорові!”

Про це повідомляє Укрінформ.

Ролик створено у рамках комунікаційної кампанії стосовно профілактичних заходів проти поширення в Україні гострих вірусних інфекційних захворювань, в тому числі щодо запобігання поширенню коронавірусу.

За останніми даними, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі досягла 83 399, з них 2 858 летальних. Одужало 36 659 осіб.

Фото: YouTube

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!