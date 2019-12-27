fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Будьте осторожны: на одесской улице образовался двухметровый провал (фото)

Будьте осторожны: на одесской улице образовался двухметровый провал (фото)

Одесским водителям придется некоторое время быть более бдительными на пересечении Люстдорфской дороги и улицы Артиллерийской.

Там в районе Красного Креста провалилась часть дороги.

Об этом сообщает телеграм–канал группы «Одесса INFO».

Посреди проезжей части образовалась немаленьких размеров дыра, глубиной около двух метров.

Место провала на момент происшествия обвели мелом.

А судя по фото, которые попали в сеть, сотрудники Патрульной полиции были в курсе, а значит, опасный участок должны оградить.

В свою очередь, в “Инфоксводоканале” исследовали провал и отметили, что не нашли повреждений на водопроводных сетях. Там пообещали заделать дыру в течение двух суток – 27 и 28 декабря.

В любом случае, осторожность там автомобилистам не помешает.

Фото: телеграм–канал «Одесса INFO»

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить