Будьте осторожны: на одесской улице образовался двухметровый провал (фото)

Одесским водителям придется некоторое время быть более бдительными на пересечении Люстдорфской дороги и улицы Артиллерийской.

Там в районе Красного Креста провалилась часть дороги.

Об этом сообщает телеграм–канал группы «Одесса INFO».

Посреди проезжей части образовалась немаленьких размеров дыра, глубиной около двух метров.

Место провала на момент происшествия обвели мелом.

А судя по фото, которые попали в сеть, сотрудники Патрульной полиции были в курсе, а значит, опасный участок должны оградить.

В свою очередь, в “Инфоксводоканале” исследовали провал и отметили, что не нашли повреждений на водопроводных сетях. Там пообещали заделать дыру в течение двух суток – 27 и 28 декабря.

В любом случае, осторожность там автомобилистам не помешает.

Фото: телеграм–канал «Одесса INFO»

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