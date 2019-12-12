Будьте осторожны: на Куликовом поле в Одессе поснимали крышки с люков (фото)

Недавно крышки пропали с канализационных люков на территории Куликова поля. Вместо них из колодцев торчат палки.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на месте.

Как мы заметили, на площади нет ни крышек у люков, ни решеток дождеприемного слива. Куда те подевались, остается только догадываться.

Зияющие на их месте дыры заботливо прикрыли ветками сухих деревьев.

По всей видимости, это сделали коммунальщики, чтобы уберечь от опасности прохожих. А чтоб было заметнее, вдобавок еще привязали к ним пакеты.

Но, как отмечают многие горожане, намного безопаснее там не стало. В темноте “защитные конструкции” можно и не разглядеть. К тому же есть риск напороться на торчащие острые палки, если все-таки упадешь.

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