Новости Одессы и Одесской области

Будьте осторожны: на Куликовом поле в Одессе поснимали крышки с люков (фото)

Будьте осторожны: на Куликовом поле в Одессе поснимали крышки с люков (фото)

Недавно крышки пропали с канализационных люков на территории Куликова поля. Вместо них из колодцев торчат палки.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на месте.

Как мы заметили, на площади нет ни крышек у люков, ни решеток дождеприемного слива. Куда те подевались, остается только догадываться.

Куда пропали крышки, не известно

Куда пропали крышки, не известно

Зияющие на их месте дыры заботливо прикрыли ветками сухих деревьев.

По всей видимости, это сделали коммунальщики, чтобы уберечь от опасности прохожих. А  чтоб было заметнее,  вдобавок еще привязали к ним пакеты.

К веткам прикрепили еще и пакеты

К веткам прикрепили еще и пакеты

 

Но, как отмечают многие горожане, намного безопаснее там не стало. В темноте “защитные конструкции” можно и не разглядеть. К тому же есть риск напороться на торчащие острые палки, если все-таки упадешь.

Куда пропали крышки, не известно

Куда пропали крышки, не известно

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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