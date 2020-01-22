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Новости Одессы и Одесской области

Будьте осторожны: коллекторы в Одесском регионе рассылают фальшивые повестки в суд

Будьте осторожны: коллекторы в Одесском регионе рассылают фальшивые повестки в суд

Поддельная судебная повестка, в частности, недавно пришла жительнице райцентра Тарутино.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Тарутинского райсуда сообщает odesa.depo.ua.

Согласно фальшивому документу, женщина должна была явиться в суд. Мошенники вызвали туда жительницу Тарутино от имени банка, клиентом которого она является. При этом обвинили в невыплате кредита.

Злоумышленники предложили “договориться” без судебных разбирательств. Для этого женщине выставили счет, на который она была должна отправить деньги.

Все данные в повестке оказались поддельными, кроме личной информации о потерпевшей. А в банке выяснилось, что их клиентке никакого иска не предъявляли.

Это была спланированная афера от коллекторской конторы. Они намеревались запугать потерпевшую судом, чтобы выбить у нее деньги.

При этом в суде призвали жителей Одессы и области быть бдительными и не вестись на подобные провокации. В первую очередь там просят в таких случаях обращаться в банк и проверять на официальном сайте суда, есть ли в базе дело под таким номером и с указанными анкетными данными.

Фото: cdnimg.rg, odesa.depo.ua

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