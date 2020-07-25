Будівництво дитячого садочку у Крижанівці: уже розпочато монтаж систем опалення та вентиляції

Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

– На будівництві щодня працюють близько 70 працівників. Наразі будівельники облаштовують покрівлю та проводять внутрішні роботи в підвалі й на першому поверсі будови. Окрім того, розпочато монтаж систем опалення та вентиляції у приміщеннях. Будівельники роблять усе можливе, аби вже восени садочок на 120 місць відкрився для дітей Крижанівки — частини Фонтанської об’єднаної громади, – повідомив Куций.

Фото: Максим Куций