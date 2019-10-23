Будівлю міськради на Думській площі відремонтують за 100 мільйонів гривень

Будівлю старої біржі на Думській площі, в якій з 1899 року розміщується Одеська міськрада, вирішили відремонтувати.

Про це йдеться у тендері, опублікованому на сайті державних закупівель “Prozorro”, повідомляє Пушкінська.

Ремонт розпочнеться вже в листопаді цього року, його замовником є ​​міське управління капітального будівництва.

З міського бюджету на будівлю готові витратити 109 887 400 гривень. Поки невідомо, хто буде займатися реставрацією будівлі – аукціон призначено на 4 листопада. Закінчити всі роботи мають до кінця 2020 року.

За час ремонту у будівлі посилять фундамент, стіни, колони підвалу та перекриття. Покрівлю біржі утеплять і покриють вогнезахисним розчином. Двері покриють лаком, стіни пофарбують.

На всіх поверхах замінять старий лінолеум і керамічну плитку. Мармурові підлоги в мерії відреставрують, а деякі плити замінять. Фасад відреставрують, архітектурно-ліпний декор пофарбують, втрачений – відновлять. У будівлі оновлять системи водопостачання, вентиляції, електропостачання, встановлять пожежну сигналізацію і систему газового пожежогасіння.

Крім цього, біля будівлі висадять клумбу з довгоцвітами і встановлять декоративний фонтан. У внутрішньому дворі знімуть 46,41 кубічних метра бруківки з кругляка і замість неї покладуть плитку.

Фото: www.tic.in.ua