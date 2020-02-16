«Будет погода – починим»: яма на Добровольского больше года ломает ходовую автомобилям одесситов

КП «ОГЭТ» в январе 2018 года пообещало устранить опасную яму на проезжей части возле трамвайного переезда на участке проспекта Добровольского и улицы Академика Заболотного. Директор предприятия сказал, что январь – не лучшее время для ремонта, а как только погода наладится – сразу починят (при возможности, конечно). Однако, по всей видимости, за год ни хорошей погоды, ни возможности такой не оказалось.

Об этом «Одесской жизни» рассказал читатель Юрий, обратившись к нам с письмом.

Житель Суворовского района рассказал, что ямы находятся на перекрестке проспекта Добровольского и улицы Академика Заболотного. Так как поврежденное полотно находится на трамвайных путях, эту проблему должно решить КП «Одесгорэлектротранс».

«Но чиновники от этой проблемы отстранились и решительно не желают делать ремонт. В лучшем случае, они раз в два месяца засыпают ямы щебнем, но это помогает на недельку, не больше. О капитальном ремонте речь вообще не идет. Осенью данный участок дороги полностью перекрывали на несколько дней из-за ремонта подземных коммуникаций, но КП «ОГЭТ» это пропустило, имея время и возможность, они предпочли ничего не делать», – написал нам Юрий.

Корреспондент “Одесской жизни” осмотрел этот участок дороги и воочию убедился в его плачевном состоянии.

Часто проезжая по данному участку, водители пытаются объехать яму, чтобы «не застрять днищем и не оставить там ходовую». Для этого яму приходится объезжать, выезжая на встречную полосу. Но совершая такой маневр, водителю приходится перекрывать движение со стороны областной больницы, с большим риском попасть в аварию и пострадать при этом.

2 января 2018 года по данному факту зарегистрировано обращение в Единый центр обращения граждан Одесского городского совета. 12 января начальник Управления дорожного хозяйства Одесского горсовета ответил, что это в компетенции КП «ОГЭТ». 23 января пришел ответ от директора КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрия Жемана:

«В виду сложных погодных условий (осадки и минусовая температура), временно не предоставляется возможность выполнить качественно данные работы. Ваши замечания находятся на постоянном контроле и при возможности будут устранены в ближайшее время. Приносим извинения за причиненные неудобства».

Однако и по сей день коммунальщики не могут найти ни времени, ни желания, ни средств, чтобы решить проблему комплексно, причем на одной из важнейших дорожных артерий поселка Котовского.

Напомним, недавно “Одесская жизнь” рассказывала о состоянии городских тротуаров, а также о разрушении плитки возле отреставрированной Одесской колоннады.

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