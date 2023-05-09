Будет ли в Одессе дождь 10 мая: прогноз синоптиков

Завтра, в среду, 10 мая 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ждать ли в этот день осадков, рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 10 мая
В Одессе в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8°С, днем 13-15°С тепла.
Температура морской воды 13-14°С.
Погода в Одесской области 10 мая
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем она поднимется до 12-17°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой