Будет ли в Одессе дождь 10 мая: прогноз синоптиков

Какая погода будет в Одессе 9 мая Во вторник, 9 мая 2023 года, в Одессе будет облачно, днем небольшой дождь. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: 8 мая быть дождю? На завтрашний день, понедельник, 8 мая 2023 года, синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют теплую погоду, однако в Одессе не исключен небольшой дождь, а по области – местами даже грозы. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 6 мая Гидрометцентр Черного и Азовского морей опубликовал прогноз погоды в Одессе и области на субботу, 6 мая 2023 года. ПОДРОБНЕЕ